Rusya'da sel: En az 3 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'nın Primorskiy Bölgesi Valisi Oleg Kozhemyako, Rusya'nın Primorye kentinde Hinnamnor tayfunun neden olduğu sel sonucu en az üç kişinin öldüğünü söyledi.

Vali Vladivostok FM radyo istasyonunda yaptığı konuşmada, "Tayfun çabuk geçti ama çok zarar verdi. Ne yazık ki üç kişiyi kaybettik. Terneyskiy bölgesinde - bir adam arabasında boğularak öldü, Lazovskiy bölgesinde bir kadın bir dere tarafından sürüklendi. … Dalnegorsk'ta da bir kadın bir dere tarafından sürüklendi" dedi.

Primorskiy yetkililerine göre, Hinnamnor tayfunun neden olduğu şiddetli yağışlar nedeniyle bölgedeki 990'dan fazla bina sular altında kaldı. Otuz dört köprü hasar gördü.

Geçen hafta, Hinnamnor tayfunun vurduğu Güney Kore'de 3 bin kişiyi tahliye edilmiş ve 66 binden fazla ev elektriksiz kalmıştı. Tayfun sonucundan ülkede en az 10 kişi yaşamını yitirmişti.