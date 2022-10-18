Rusya'da ölü sayısı 13'e çıktı

Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesinde bulunan Yeysk kentinde "Su-34" tipi savaş uçağının düştüğü yerleşim bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Olay yerinde cesetlerin bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Uçağın düşmesi sonucu 3'ü çocuk toplam 13 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Krasnodar Valisi, Acil Durumlar Bakanı ile Sağlık Bakanı'na Yevsk kentine gitmeleri ve gerekli desteği sağlamaları için talimat verdiği bildirildi.