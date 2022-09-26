Rusya'da okula silahlı saldırı: 5'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var

Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’nin başkenti olan İjevsk kentinde bulunan bir okula, bu sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştiği açıklandı. Yapılan açıklamada, saldırı sonucu en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Udmurtya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün, polisin İjevsk şehrinde 88 No'lu okulda bir silahlı saldırı ihbarı almasından hemen sonra, Udmurtya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı çalışanları olay yerine gitti ve şüpheliyi tutuklamaya yönelik tedbirler aldı. Polis operasyonun ardından saldırganın cesedine ulaştı. Edinilen bilgiye göre saldırgan olay yerinde intihar etti" denildi.

RIA Novosti'nin haberine göre, saldırıda 5'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi. Okula düzenlenen saldırının henüz faili açıklanmadı.