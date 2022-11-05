Rusya'da kafede yangın: En az 15 kişi öldü

Rusya'daki Kostroma kentinde kafede çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Rusya'da Moskova yakınlarındaki Kostroma kentinde bir kafede çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Kafede yer alan 250 kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.