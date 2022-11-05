Rusya'da Moskova yakınlarındaki Kostroma kentinde bir kafede çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Kafede yer alan 250 kişinin tahliye edildiği duyuruldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Rusya'da kafede yangın: En az 15 kişi öldü
Rusya'daki Kostroma kentinde kafede çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Rusya'da Moskova yakınlarındaki Kostroma kentinde bir kafede çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Kafede yer alan 250 kişinin tahliye edildiği duyuruldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.