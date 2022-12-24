Rusya'da evsiz barınağında yangın: En az 22 ölü

Rusya Soruşturma Komitesi'nin basın ofisinin bildirdiğine göre, Batı Sibirya'daki Kemerovo'da bir sosyal barınakta çıkan yangında 22 kişi yaşamını yitirdi.

Evsiz barındağında çıkan yangında altı kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Yerel medya kuruluşlarının bildirdiğine göre yangın Evanjelik Kilisesi papazı Andrey Smirnov tarafından bakımı yapılan bir evsiz barınağında çıktı. Aynı yapıda papazın hayvan yemi deposu da yer alıyordu.

Barınağın yasadışı bir şekilde kurulduğu belirtilirken, yangında 196 metrekarelik bir alanın etkilendiği ve iki katlı ahşap binanın birinci katının tamamı tamamen yandığı aktarıldı. Ön bilgilere göre yangına bir sobanın yanlış çalışması neden oldu.