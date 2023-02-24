Rusya'da eşini öldürüp Türkiye'ye kaçan katil 'geçici süreyle' tutuklandı

Rusya'da eşini öldürdükten sonra kaçarak Türkiye'ye gelen Rusya vatandaşı İgor Molçanov, başka bir konu ile ilgili gittiği adliyede cinayeti itiraf edince "geçici süreyle" tutuklandı.

Öte yandan katilin 40 gün sonra serbest bırakılması ihtimali söz konusu.

AA'nın haberine göre Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giden Artem Shvets, yanındaki 24 yaşındaki İgor Molçanov tarafından öldürülmek istendiğini iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine ifadesi alınan Molçanov, Telegram üzerinden tanıştığı Donıyor Radyabov isimli bir kişi ile iletişime geçtiğini, bu kişinin kendisine Artem Shvets ile kripto para takası yapmasını teklif ettiğini, takas esnasında parasını alamazsa Shvets'i öldürmesini söylediğini anlatarak, Shvets'in kendisini ikna etmesi üzerine teslim olmak için adliyeye geldiğini söyledi.

Cinayetten sonra Türkiye'ye gelmiş, Edirne'de 1 ay yaşamış

Molçanov ayrıca ifadesinde, 2022 yılı Aralık ayında Moskova'da 23 yaşındaki eşi Vera Savçenko'yu bıçaklayarak öldürdüğünü ve ardından yasal yollarla Türkiye'ye gelip Edirne'de 1 ay konakladığını itiraf etti.

Savcılık, bunun üzerine Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu'na durumu bildirdi.

Bakanlıkla yapılan görüşme sonucunda savcılık, 6706 Sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu kapsamında şüpheliyi 40 günden fazla olmamak üzere geçici tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

'İade belgelerinin süresinde gönderilmemesi durumunda' serbest bırakılacak

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Molchanov'un 40 gün süre ile geçici olarak tutuklanmasına karar verdi.

Suçun Rusya'da işlenmiş olması ve öldürülen kişinin Türk vatandaşı olmaması sebebiyle şüpheli hakkında yasal olarak geçici tutuklama kararı verilebileceğine vurgu yapan mahkeme, iade belgelerinin süresinde gönderilmemesi durumunda şüphelinin tutukluluktaki yasal süresinin dolması halinde salıverileceğini kaydetti.