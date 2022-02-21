Rusya'da Donbass'taki cumhuriyetlerin bağımsızlığının tanınmasına destek

Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matvienko, Rusya'nın yaptırım tehdidine rağmen Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) egemenliklerinin tanınmasının zamanının geldiğini ifade etti. Matvienko, "Bir karar vermemiz gerekiyor. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin tanınması sorunu çözecekse -ki bu aşikardır- o halde bu adımı atmalıyız. Yaptırım tehdidi elbette acı verici, tabii ki acı verici, hoş değil... Ama bence zamanı geldi, erteleyemeyiz, bir karar vermemiz gerekiyor" dedi.

Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı Direktörü Sergey Narişkin, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığının tanınması önerisini desteklediğini söyledi. Narişkin, "LHC ve DHC'nin bağımsızlıklarının tanınması önerisini destekliyorum." dedi.

Rusya Duması’nın Güvenlik ve Yolsuzluklarla Mücadele Komitesi üyesi Adalbi Shkhagoshev, “Rusya’ya yönelik terörist saldırı tehditleri, Litvanya tarafından açıklanan Strong Griffin askeri tatbikatları, temas hattındaki bombardımanlar, Batı tarafından yayınlanan çok sayıda sahte haber ve Batı’nın Ukrayna’da depoladığı silahlar, tüm bunlar, bizi pratikte DHC ve LHC’nin tanınması konusunda Vladimir Putin’e gönderdiğiniz başvurunun kabul edilmesine yakınlaştırmakta” dedi.

Rusya Borsası ve rublede sert düşüş

Rusya Borsası bugünü ana işlem bazında yüzde 10,5 düşüşle kapatırken, ana rezerv para birimi rubleye oranla yükseldi. Ruble dolar endeksi ise yüzde 13,21 oranında düştü.

Moskova Borsası endeksi 10 Kasım 2020'den bu yana ilk kez 3 bin puanın altına düşmüş oldu.