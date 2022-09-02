Rusya'da Çin'in de katıldığı askeri tatbikat başladı

Rusya'da, aralarında Çin'in de yer aldığı "Vostok-2022" (Doğu) stratejik askeri tatbikatı 1 Eylül Perşembe günü başladı. Tatbikat 7 Eylül'e dek sürecek.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Vostok-2022 tatbikatına Rusya, Çin, Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemci katılıyor.

Rusya'nın 7 poligonunda ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında yapılan tatbikatta, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat yer alıyor.

İngiltere: 50 bin asker katılmıyor

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan istihbarat raporunda Rusya'nın Vostok 2022 tatbikatına 50 bin askerin katılacağını açıklamasına karşın tatbikata katılan asker sayısının 15 bini geçmesinin pek olası olmadığı iddia edildi. Raporda bu sayının 2018'de yapılan Vostok tatbikatına katılan güçlerin sayısının yaklaşık yüzde 20'si olduğu belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın raporunda ayrıca Ukrayna'nın güneyindeki güçlü çatışmaların ve Zaporijya nükleer güç santrali yakınlarındaki Energodar'ın bombalanmaya devam ettiği belirtildi.