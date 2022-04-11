Rusya'da açıklama: Ukrayna ordusuna ait iki savaş uçağı ve bir helikopteri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana "Ukrayna ordusuna ait 129 uçak, 99 helikopter, 243 S-300, Buk-M1, Osa AKM füze savunma sistemi, 441 insansız hava aracı, 2079 tank ve başka zırhlı muharebe araçları, 239 çok namlulu roketatar sistemi, 909 topçu sistemi ve 2003 özel askeri araç imha edildi" dedi.

Konaşenkov "İzyum köyü yakınlarında Ukrayna ordusuna ait iki Su-25 uçağı vuruldu. Harkov bölgesindeki Balakel, Gulyay Pole ve Volnovaha’da üç, Kalininskoye yerleşim biriminde de bir insansız hava aracı imha edildi. Herson bölgesinin Posad-Pokrovkoye yerleşiminde de bir Mi-24 helikopteri düşürüldü" diye konuştu.