Rusya'da Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme kararı onaylandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 11 Mayıs'ta sunulan ve 19 Mayıs'ta parlamentonun alt kanadı Duma'da oybirliğiyle kabul edilen Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmeye dönük yasa tasarısı, Federasyon Konseyi'nden de geçti.

Sputnik'te yer alan habere göre, oylamaya katılan 152 senatörün tamamı, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesini destekledi.

Yasanın yürürlüğe girmesi için tasarının Putin tarafından imzalanması gerekiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kasım 2020'de resmen çekilmesinin ardından Moskova'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çıkılmasıyla ilgili iç prosedürü başlattığını duyurmuştu.

Açık semalar anlaşması nedir?

Açık Semalar Anlaşması, 1992 yılında Rusya ile Batı arasında imzalanmış ve 2002'de yürürlüğe girmişti. Anlaşma, imzacıların diğer katılımcıların toprakları üzerinde silahsız gözetleme uçaklarını açıkça uçurmasına izin verdi. O zamandan beri bu kapsamda 1.500'den fazla uçuş gerçekleşti.