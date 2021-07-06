AFP'de yer alan habere göre, Rusya'da 28 kişiyi taşıyan uçak ile bağlantı kesildi.
Haber alınamayan uçak ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Rusya'da 28 kişiyi taşıyan uçakla bağlantı kesildi
Rusya'da 28 kişiyi taşıyan uçak ile bağlantı kesilirken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Haber Merkezi
AFP'de yer alan habere göre, Rusya'da 28 kişiyi taşıyan uçak ile bağlantı kesildi.
Haber alınamayan uçak ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.