Rusya'da 28 kişiyi taşıyan uçakla bağlantı kesildi

Rusya'da 28 kişiyi taşıyan uçak ile bağlantı kesilirken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi

AFP'de yer alan habere göre, Rusya'da 28 kişiyi taşıyan uçak ile bağlantı kesildi.

Haber alınamayan uçak ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.  

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