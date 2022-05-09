Rusya: Yılan Adası'na saldırıyı püskürttük

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun ABD ve İngiltere'den danışmanların da doğrudan katılımıyla Yılan Adası'nı ele geçirmek için bir saldırı gerçekleştirdiğini, Rusya ordusunun saldırıyı püskürttüğünü açıkladı.

Konaşenkov Ukrayna ordusunun ağır kayıplar vererek geri çekildiğini ileri sürdüğü açıklamasında, söz konusu saldırının havadan indirme ve amfibi birlikleriyle yapılmaya çalışıldığını belirtti. Bu girişimleri "aptalca" diye niteleyen Konaşenkov, Rusya ordusunun karşılık vermesi sonucu 50'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü öne sürdü.

Konaşenkov, ayrıca 3 savaş uçağı ve 3 savaş helikopterinin düşürüldüğünü, 3 zırhlı saldırı gemisinin de imha edildiğini kaydetti.

Öte yandan Konaşenkov, çatışmaların sürdüğü Lugansk'a bağlı Severodonetsk'te 1 MiG-29 savaş uçağının, Odessa'da ise 6 savaş helikopterinin düşürüldüğünü iddia etti.

Severodonetsk, geçtiğimiz günlerde Ukrayna birliklerinin geri çekildiği aktarılan Popesna kentinin kuzeyinde yer alıyor.