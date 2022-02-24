Rusya: Yaptırımlar ve dış tehditler karşısında yeterli finansal kaynağa sahibiz

Rusya Hükümeti bugün yaptığı açıklamada, Batı'nın yaptırımlarına karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, "Rusya, yaptırımlar ve dış tehditler karşısında finansal sistemin istikrarını sağlamak için yeterli finansal kaynağa sahiptir" dedi.

Açıklamada, "Rusya Hükümeti, finansal piyasaları ve bireysel şirketleri olası yaptırımlardan ve diğer tehditlerden korumak için önlemler ve net planlar geliştirmiştir. Bu çalışmanın bir parçası olarak, yaptırımların uygulanmasının sonuçlarının simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, net eylem planları oluşturuldu. Mali piyasa ve en büyük şirketler, bunların uygulanması için tamamen hazırdır" denildi.

Rusya Hükümeti, Maliye Bakanlığı'nın ve Rusya Merkez Bankası'nın birlikte finansal piyasalardaki durumu yakından izlemeye devam edeceği ve gerekirse finansal istikrarı korumak için ek önlemler alacağını açıkladı.