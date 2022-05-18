Rusya: Yaptırımlar, Türkiye'ye tahıl ürünleri ihracatını engellemiyor

Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı Novak, Türk tarafının eş başkanı Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in haberine göre Novak, "Yaptırımlar, Rusya'dan Türkiye'ye buğday ihracatını engellemiyor. Konu, hacimlerle ilgili. Tarım Bakanlığımız, Türkiye Tarım Bakanlığı ile temas halinde ve hacim konusu sorunlu bir konu olarak gündeme gelmedi" dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan en fazla buğday alan ülkeler arasında bulunduğunu anımsatan Novak, Moskova'nın Türk tarafına buğday tedarikini kesmeyi planlamadığını kaydetti.