Rusya ve Ukrayna İnsan Hakları Komiserleri Ankara'da görüecek

11-12 Ocak tarihlerinde Ankara'da 41 ülkenin temsilcilerinin katıldığı, insan hakları komisyoncuları konferansı düzenleniyor. Bu konferanslar sırasında Ukrayna ve Rusya'dan İnsan Hakları Komiseri'nin görüşme yapacağı bildirildi.

Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatiyana Moskalkova, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna Parlamentosu (Rada) İnsan Haklarından Sorumlu Yüksek Komiseri Dmitriy Lubinets ile Ankara'da bir görüşme daha yapmayı planladıklarını söyledi.

TASS'a konuşan Moskalkova, görüşmeye ilişkin "Bugün, iletmek istediğimiz bir mektup paketimiz de var ve sürekli etkileşim içindeyiz. Elbette buna devam etmek çok önemli." dedi.

Öte yandan Moskalkova-Lubinets ikili görüşmesinden önce, Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un da katıldığı üçlü bir görüşme gerçekleştirildiği kaydedildi.