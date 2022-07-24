Rusya ve Türkiye dışında tahıl gemilerinin güvenliğini sağlayacak üçüncü bir taraf olacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Mısır'da yaptığı açıklamada, daha sonra belirlenecek üçüncü bir tarafın Rusya ve Türkiye ile birlikte Karadeniz'de Ukrayna tahılını taşıyan gemilerin güvenliğini sağlayacağını söyledi.

Arap Birliği ülkelerinin büyükelçilerine dönük konuşmasında Lavrov, "İstanbul'da bir anlaşmaya varmayı başardık: Ukrayna limanları temizliyor ve gemilerin denize açılmasına izin veriyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Rusya, Türkiye ve daha sonra belirlenecek bir taraf daha gemilere Boğaz'a kadar eşlik edecek."

Lavrov'a göre, İstanbul'daki anlaşmalarla eş zamanlı olarak imzalanan Rusya-BM muhtırası aynı zamanda, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni süreci başlatmaya, Batılı ülkeleri Rus tahıl ihracatına getirilen tüm kısıtlamaları kaldırmaya ikna etmeye" bağlıyor.