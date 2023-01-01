Rusya: Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerine bombardıman düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava güçlerinin dün Ukrayna’nın savunma sanayi tesisleri ile insansız hava aracı konuşlanma yerlerine bombardıman düzenlediğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre; Konaşenkov “31 Aralık’ta Rusya Federasyonu hava güçleri tarafından Ukrayna’nın insansız hava aracı üretimi için kullanılan savunma sanayi tesislerine uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlar ile bombardıman düzenlenmiştir” açıklamasını yaptı.

Konaşenkov, “Söz konusu tesislerde üretilen insansız hava araçları Rusya Federasyonu’na karşı terör saldırıları gerçekleştirmek için kullanılacaktı” dedi.

Üretim tesislerinin yanında, Ukrayna’da insansız hava araçlarının bekletildiği ve saldırı için havalandıkları yerlere de hava saldırıları düzenlendiğini kaydeden Konaşenkov, “Kiev rejiminin yakında Rusya Federasyonu’na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozulmuştur” ifadelerini kullandı.