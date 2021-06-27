Rusya: Ukrayna'daki NATO tatbikatları Rusya sınırları yakınında istikrarsızlığa neden oluyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Cumartesi günü Solovyev Live YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Kiev ve NATO'nun ortak tatbikatlarının "Rusya sınırları boyunca sonsuz istikrarsızlığın provokasyonu" olduğunu söyledi.

Zakharova, NATO'nun bu yıl Ukrayna'da yedi tatbikat düzenlediğine dikkat çekti.

TASS'ın aktardığına göre Sözcü şunları söyledi:

"Bu tatbikatların iki küresel hedefi olduğunu çok iyi anlıyoruz. Birincisi Rusya sınırında sonu gelmeyen istikrarsızlık. Bu provokasyon yapmış olmak için yapılan bir provokasyondur, karşılık bulmaya çalışıyorlar, ve bir karşılık verilmesi gerekiyor. Çünkü burası egemen bir devlet, egemen bir sınır. Sürekli olarak bu tepkiyi saldırgan eylemlerle ortaya çıkarmak provokatif bir faaliyettir"

Zaharova, bu eylemlerin mevcut anlaşmaları ihlal ettiğini belirterek, "İkinci hedef, çeşitli ekipman ve silah türlerini Ukrayna topraklarına nakletmek ve orada bırakmaktır." dedi.