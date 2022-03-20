Rusya Ukrayna'da bir başka 'paralı asker' merkezini vurduğunu duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya güçlerinin Pazar günü erken saatlerde Ukrayna özel güçlerine ait bir eğitim merkezini vurduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada merkezdeki "100'den fazla yerel asker ile yabancı paralı askerin" öldüğü ileri sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov Ukrayna'nın kuzeyindeki Jitomir bölgesinde bulunan bir Ukrayna Özel Harekat Güçleri eğitim merkezinin yüksek hassasiyetli füzelerle düzenlenen hava saldırısında vurulduğunu açıkladı. Konaşenkov sözkonusu merkezde paralı askerin bulunduğunu söyledi.

Rusya geçen hafta Lviv bölgesinde Yavoriv'de bir paralı asker üssünü hedef aldığını açıklamış ve üsteki 180 yabancı savaşçının öldürüldüğünü öne sürmüştü.