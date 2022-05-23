Rusya: Ukrayna ve Donbass'tan 1,4 milyondan fazla mülteci geldi

Rusya'nın kolluk kuvvetlerinden bir kaynak TASS'a verdiği demeçte, Ukrayna ve ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bölgelerden 1,4 milyondan fazla mülteci Rusya'ya giriş yaptı.

Bugün itibarıyla Rusya'nın batı sınırından geçen kişi sayısı 1,4 milyonu aşarken, bu insanların çoğunun Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinden olduğu belirtildi.

TASS'ta yer alan bilgiye göre Rusya'ya geçen insanların 33 bini, 532 farklı geçici sığınma evinde ikâmet ederken, geri kalan insanlarsa akrabalarının yanında ya da tek başına kalıyor.