Rusya-Ukrayna müzakerelerinde yeni gün: 'Rus birlikleri doğuya kaydırılıyor' iddiası

Ukrayna heyeti başkanı, Ukrayna'nın Rusya ile bir sonraki müzakere turunun bugün çevrimiçi olarak devam edeceğini söyledi.

Kısa süre önce iki heyet İstanbul'da yüz yüze bir görüşme yapmış, görüşmenin "en olumlu" görüşme olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın askeri çabalarını Donbas bölgesine yönlendirmek için birliklerinde bariz bir değişiklik olduğunu öne sürdü.

NATO da Rus kuvvetlerinin geri çekilmediğini, Kiev ve diğer şehirler üzerindeki baskıyı sürdürürken yeniden konumlandığı konusunda açıklamada bulundu.