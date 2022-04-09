Rusya: Ukrayna İrpin'de provokasyona hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev Bölgesi'nin İrpin kentinde Rus güçlerini suçlamak için yeni bir provokasyon hazırlığı yaptığını ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun mizansen için İrpin'deki bir hastanenin morgunda bulunan, Ukrayna topçu ateşi sonucu yaşamını yitiren kişilerin cenazelerini kentin doğusundaki bir binanın bodrumuna taşımayı, bir saldırı sahnesi düzenlemeyi ve cenazelerin Rus güçleri tarafından öldürüldüğünü iddia etmeyi planladığını söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Konaşenkov, "Bununla birlikte daha önce aşırı milliyetçilerin işkencesi sonucu hayatını kaybeden Rus askerlerin cenazeleri, ormanlık bir alanda 'çürütülemez kanıtlar' olarak sunulacak" dedi.

Rusya ordusunun İrpin'de herhangi bir askeri faaliyet planı bulunmadığını kaydeden Konaşenkov, Rus birliklerinin kentten bir haftadan daha uzun süre önce ayrıldığına dikkat çekti.