Rusya Türkiye'ye uçuş yasağını uzattı

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye ve Tanzanya'ya uçuş yasağının uzatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Türkiye ve Tanzanya'daki ağır epidemiyolojik durum dikkate alınarak mevcut uçuş kısıtlamalarını 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yönünde kararı alındı" denildi.

İngiltere'ye yönelik uçuş yasağının ise 2 Haziran'dan itibaren kaldırılacağı belirtilen açıklamada, 10 Haziran'dan başlayarak Avusturya, Macaristan, Lübnan, Lüksemburg, Mauritius, Fas ve Hırvatistan'a düzenli seferlerin Arnavutluk'a da charter uçuşların yeniden başlatılacağı kaydedildi.

Sputnik'in aktardığına göre açıklamada ayrıca Belarus, Yunanistan, Azerbaycan, Ermenistan, Katar, Özbekistan, Tacikistan, Mısır ve Sırbistan'a sefer sayılarının artırılacağı, Moskova-Münih seferlerinin de yeniden başlayacağı belirtildi.