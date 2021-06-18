Rusya: Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı koruması Taliban anlaşmasını ihlal eder

Rusya'nın Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Türkiye'nin Kabil havaalanını koruma planlarının Taliban ile yapılan anlaşmalara aykırı olduğunu söyledi.

Rus diplomat, bunun genel olarak Afganistan'daki güvenlik durumu üzerinde herhangi bir etkisi olacağına dair şüphelerini dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu planları hafta başında NATO zirvesinde ​​tartıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar daha önce, Ankara'nın ABD birliklerinin geri çekilmesinin ardından Afganistan'daki Kabil havaalanının güvenliğini sağlamayı teklif ettiğini söylemişti.

ABD yönetimi, 1 Mayıs'a kadar, diğer işgalcilerle tam koordinasyon içinde birliklerini Afganistan'dan çekmeye başlayacağını ve süreci 11 Eylül'e kadar tamamlayacağını duyurmuştu.

2020'de ABD ve Taliban hareketinin temsilcileri, Doha'da 18 yıldan fazla süren savaşın ardından ilk barış anlaşmasını imzalamıştı.