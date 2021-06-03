Rusya: Türkiye'deki S-400 uzmanları eve 'takviminde' dönecek

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi, Türkiye'de bulunan Rus S-400 uzmanlarının geri gönderildiği iddialarını yalanlayarak "Daha önceden onaylanan takvime göre yapılacak" açıklamasında bulundu.

Sputnik'e konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi sözcüsü Valeriya Reşetnikova, "S-400 sözleşmesiyle bağlantılı olarak, Türkiye'de bulunan Rus teknik uzmanların dönüşü daha önce onaylanan takvime göre gerçekleştirilecek" dedi.

Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la NATO liderler zirvesinde bir araya gelmesinin öncesinde "Türkiye'nin Rus uzmanları Biden’a sinyal göndermek için eve yollayacağını" öne sürmüştü.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "S-400'ler yüzde yüz bizim kontrolümüzde olacak. Birçok teknisyeni eğitime gönderdik. Rus askeri uzmanı Türkiye'de bulunmayacak" demişti.