Rusya, Türkiye ve İran'dan New York'ta üçlü toplantı

Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için New York'ta bulunan bakanların toplantısı Türkevi'nde gerçekleşti.
Toplantıya BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantıya dönük sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.