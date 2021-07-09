Rusya: Türkiye Suriye'deki varlığının geçici olduğunu söylüyor

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye ordusunun ülkenin güvenliğini tek başına sağlayabileceğine dikkat çekerek, İran'ın Suriye'de "terörle mücadele"ye önemli katkılarda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Özel Temsilci şöyle konuştu:

"Bence [Suriye'deki tüm yabancı güçlerin geri çekilme] ihtimalleri var. En azından Türk dostlarımız böyle söylüyor, Türk kuvvetlerinin varlığının geçici bir önlem olduğunu her zaman vurguluyorlar ve durum istikrara kavuştuğunda hemen harekete geçeceklerini söylüyorlar. Peki bakalım, onların sözüne kulak verelim.”

'ABD'nin Suriye'den çekilmesi Kürtler ve Şam arasındaki diyaloğu artırabilir'

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya menşeli TASS'a verdiği söyleşide ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesinin Şam ve Kürtler arasındaki diyaloğu kolaylaştırabileceğini söyledi.

Lavrentyev, "Amerikalılara gelince, kuzeydoğudaki varlıklarının yalnızca sözde IŞİD'den geriye kalanlara karşı savaşma ihtiyacı tarafından belirlendiğini düşünüyoruz, ancak bunu aşıyorlar" dedi. Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi, "Geri çekilmeleri, uzlaşmacı bir çözüm bulma ve kuzeydoğuda yaşayan Kürtleri ve Arapları birleşik bir Suriye devletine döndürme amacıyla Suriye Demokratik Güçleri ile Şam'daki merkezi hükümet arasında diyaloğun gelişmesini teşvik edebilir" ifadelerini kullandı.