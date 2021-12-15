Rusya-Türkiye raporu yayımlandı: İhratcatta artış

Rusya Federal Gümrük Servisi bu yılın ilk 10 ayına ait Rusya ile Türkiye arasındaki ithalat ve ihracat verilerini yayımladı.

Ocak-Ekim 2021 döneminde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi yıllık bazda yüzde 52 artışla 25 milyar 692 milyon dolara ulaştı.

Rusya’nın ihracatı yüzde 57 arttı

Rusya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracat yüzde 57,9 artarak 20 milyar 438 dolara yükseldi. Türkiye Rusya’dan en çok enerji alanında alım yapıyor.

Türkiye’nin ihracatı yüzde 32 arttı

Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı ihracat da aynı dönemde artış gösterdi.

Yılın ilk 10 ayında Türkiye’den Rusya’ya yapılan ticaret yüzde 32,5 oranında artarak 5 milyar 254 milyar dolara çıktı.