Rusya Türkiye ile uçuşları yeniden başlatıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre Golikova, “Türkiye’yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı rapor temelinde, 22 Haziran itibarıyla Türkiye’ye tüm uçuşları tekrar başlatma kararı alındı” dedi.

Türkiye’de hizmet sektöründeki tüm çalışanlara yönelik aşılama kampanyasının organize edildiğini kaydeden Başbakan Yardımcısı, “Otel çalışanlarında aşılananların oranı yüzde 60 ila 90’a varıyor” diye ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya’nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuşları tekrar başlatması güvenli turizm adına ülkemize olan güvenin bir göstergesidir. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerle de yürüttüğümüz diplomasi trafiğinin meyvelerini Rusya ile olduğu gibi alacağımızı umuyorum" ifadelerine yer verdi.

Rusya, vaka sayılarının artması nedeniyle Türkiye ile uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arası askıya almış, daha sonra bu kararı 21 Haziran’a dek uzatmıştı.