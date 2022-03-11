Rusya: Temel ihtiyaç mallarının temini için Türkiye’yle aktif çalışma başlatıldı

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS), uygulanan yaptırımlar bağlamında, temel ihtiyaç mallarının ülkeye temini için Türkiye, Azerbaycan ve İran’la aktif çalışmalar başlattığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre Türkiye, Azerbaycan ve İran’dan demiryolu ve denizyolu ile mal arzını artırmak için aktif çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Öncelikler arasında, Çin ile işbirliğini güçlendirmek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Batı yaptırımlarına katılmayan diğer ülkelerle işbirliğini geliştirmek” dendi.