Rusya tavan fiyat uygulaması öncesinde petrol üretimini artırdı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin petrol üretimini artırdığını söyledi. Novak, "Yılın 11 ayında yüzde 2,2 artışla 488 milyon ton petrol ürettik" dedi. Novak, daha önce yaptığı açıklamada tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satmayacaklarını söylemişti.

AB ülkeleri 2 Aralık’ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı. G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda bugünden itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uygulamaya başladı.

Kommersant gazetesi, Rusya’nın kasım ayında petrol üretimini yüzde iki artırarak günde yaklaşık 1,49 milyon tona çıkarabildiğini yazarken, yılbaşından bu yana ülkede yaklaşık 489 milyon ton üretim yapıldığını aktardı. Mevcut üretim seviyesinin korunması halinde petrol üretim göstergelerinin yıl sonunda 535 milyon tona yaklaşabileceği ön görülürken, 2021’de Rusya’nın 524 milyon ton petrol ürettiği de hatırlatıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına yanıt verileceğini bildirmişti.

Kararın, küresel enerji piyasalarını olumsuz yönde etkileyeceğini anlatan Peskov, “Rus ekonomisi, özel askeri operasyonun tüm gereksinimlerini karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. Ancak tavan fiyat hamlesi, küresel enerji piyasasını istikrarsızlaştırması açısından kesinlikle bir etki yaratacaktır” demişti.