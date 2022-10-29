Rusya tahıl anlaşmasına katılımı askıya aldı

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna limanlarından Karadeniz üzerinden gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını belirtti.

Ukrayna kuvvetleri geçtiğimiz günlerde Kırım'a ve Karadeniz'deki Rus gemilerine bir dizi saldırı düzenlemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kiev rejimi tarafından 29 Ekim'de - İngiliz uzmanların katılımıyla - tahıl koridorunun güvenliğini sağlamakla görevli Karadeniz Filosu gemilerine ve Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin anlaşmaların uygulanmasında görevli sivil gemilere karşı gerçekleştirilen terör saldırısı göz önüne alındığında, Rus tarafı anlaşmayakatılımı askıya aldı." denildi.

Rusya dışişleri bakanlığı da anlaşmanın "süresiz olarak askıya alındığını" kaydetti.

Günün erken saatlerinde Rusya, Sivastopol'a İngiliz uzmanların rehberliğinde bir dizi İHA saldırısı gerçekleştirildiğini söyledi. Bakanlığa göre, saldırı 16 İHA'yla düzenlendi ve Rusya Karadeniz Filosunun deniz mayın tarama gemisine hafif hasar verdi.