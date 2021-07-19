Rusya, Tacikistan ve Özbekistan, Afganistan sınırında ortak tatbikat yapacak

Rusya savunma yetkilileri, Afganistan sınırı yakınında Tacikistan ve Özbekistan ile gelecek ay ortak tatbikat gerçekleştireceklerini belirtti.

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Rusya’nın Merkez Askeri Bölgesi’nin Komutanı Aleksandr Lapin, Tacikistan ve Özbekistan ile Tacikistan’ın Hatlon bölgesinde 5-10 Ağustos’ta ortak tatbikat gerçekleştireceklerini söyledi. Söz konusu bölge Afganistan sınırına yalnızca 20 km uzaklıkta yer alıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lapin, hem Merkez Askeri Bölge’den hem de Rusya’nın Tacikistan’daki üssünden askerlerin katılacağı tatbikatların, "müttefik ülkenin topraklarını ele geçiren yasadışı silahlı grupları yenilgiye uğratma" senaryosu üstünden gerçekleştirileceğini kaydetti.

Afganistan hükümet güçleri geçtiğimiz haftalarda Taliban’ın ilerleyişi üzerine Tacikistan'a sığınmıştı.

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