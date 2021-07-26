Rusya: Suriye hava savunması İsrail’in hava saldırısını püskürttü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunma sistemlerinin, İsrail savaş uçaklarının Şam bölgesindeki hedeflere fırlattığı 2 füzeyi imha etmeyi başardığını belirtti.

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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunma sistemlerinin, İsrail savaş uçaklarının Şam bölgesinin Seydat Zeyneb yerleşimindeki hedeflere fırlattığı 2 füzeyi imha etmeyi başardığını belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, “Bugün İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-16 jetinin Suriye hava sahasına girmeden güneybatı yönünden 2 güdümlü füzeyle saldırı düzenledi” diye açıkladı.

Kulit, “Suriye ordusunun elindeki Rus yapımı Buk-M2E hava savunma sistemleri her iki füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.

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