Rusya sözcüsü Haiti Devlet Başkanı'na suikastte ABD'yi ima etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin suikast sonucu öldürülmesinin birilerine bir şey göstermek amaçlı olduğunu ve Rusya’nın sadece suikastin faillerinin değil, aynı zamanda olayın arkasındakilerin de bulunmasını umduğunu söyledi.

Zaharova, “Haiti Devlet Başkanı’na karşı küstahça ve birilerine bir şey göstermek amaçlı olarak gerçekleştirilen suikastla ilgili soruşturmanın gidişatını takip etmeye devam ediyoruz” dedi.

‘Bir iç krizin dış güçler tarafından kullanılmaya çalışıldığını gösteriyor’

Sputnik'te yer alan habere göre saldırganlardan en az ikisinin ABD vatandaşlığı olduğuna dikkat çeken Zaharova, “Bu bilgi bizim için endişe verici, bir kez daha dış güçlerin tamamıyla iç kriz olan bir durumu kendi bencilce çıkarları için kullanmaya çalıştığını gösteriyor. Haitili güvenlik güçlerinin yaşananların gerçek sebeplerini açığa çıkarmasını, sadece suikastın faillerinin değil, arkasındaki isimlerin ve olası tüm suç ortaklarının cezaya çarptırılmasını sağlamasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlediği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 15 Kolombiyalı ile 2 Amerikalının gözaltına alındığı bildirilmişti.