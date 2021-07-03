Rusya, Slovakya'ya sattığı aşıları geri satın aldı

Slovakya Sağlık Bakanlığı sözcüsü Zuzana Eliasova, Cuma günü ülkenin RTVS radyosuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın kullanılmayan Sputnik V koronavirüs aşılarını geri aldığını söyledi.

Sözcü, "Rusya, cumhuriyetimize verilen 200.000 dozun 160.000'ini geri aldı" dedi ve "O aşılar kullanılmamıştı, son kullanma tarihleri ​​yaklaşıyordu." diye ekledi.

Rusya aşıyı Slovakya'nın bu yılın başlarında ödediği fiyatla geri satın aldı.

Eliasova'ya göre, Slovakya aşıları Rusya'ya geri gönderdi ve parayı anlaşma imzaladıktan sonraki 20 gün içinde almayı bekliyor.

Rusya menşeli aşı 1 Mart'ta Slovakya'ya ulaştı. Avrupa Birliği'nde kullanımı henüz onaylanmayan Sputnik V'nin satın alınması hükümet krizini tetikledi ve Başbakan Igor Matovič'in istifasına yol açtı.

Sputnik V'in Slovakya'da kullanımı 7 Haziran'da başladı. Sputnik V ile aşı yaptırmak isteyenlerin kayıtları 30 Haziran'da sona erdi. Ülkede Matovic de dahil olmak üzere 15.000'den fazla kişi Sputnik V ile aşılandı.