Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 15 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Rus hava savunma sistemleri, son bir gün içinde Harkov bölgesindeki Dolgenka, Brajkovka, Zelenoe, Yakovenkovo, Peski-Radkovskiy, Gruşevka, Çervoniy Oskol ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Donetsk ve Svyatogorsk yerleşim bölgelerinde Ukrayna’ya ait 15 insansız hava aracını imha etti” denildi.

Açıklamada ayrıca hava savunma sistemlerinin, Harkov bölgesi ve DHC'de Uragan çoklu fırlatma roket sisteminden ateşlenen altı mermiyi önlediği kaydedildi.

Ukrayna ordusunun en büyük İHA tedarikçisinin Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu Baykar firması olduğu biliniyor.