Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki milliyetçiler hâlâ 90 yabancıyı rehin tutuyor

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Başkanı Albay General Mihail Mizintsev yaptığı açıklamada, 90 yabancı ülke vatandaşının "Ukrayna'da milliyetçiler tarafından canlı kalkan olarak" rehin tutulduğunu söyledi.

Mizintsev, toplamda 21 Nisan'da Ukraynalı milliyetçilerin 10 ülkeden 6 bin 134 yabancı ülke vatandaşını rehin tutulduğunu öne sürdü.

Mizintsev, "Ukrayna milliyetçileri beş devletten 90 yabancı ülke vatandaşını canlı kalkan olarak tutmaya devam ediyor" derken Ukrayna'nın yedi limanında 18 eyaletten 76 yabancı geminin ablukaya alındığını söyledi.

Mizintsev, bu arada Kiev makamlarının, yabancı gemilerin güvenli çıkışı konusunda devletlerin ve armatör şirketlerin temsilcileriyle etkileşime girmekten hâlâ çekindiğini ifade etti.