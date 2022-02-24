Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ait 4 Bayraktar ve bir askeri helikopter düşürüldü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusuna "Ukraynalı askerlere saygılı davranın" uyarısında bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Şoygu yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri personelinin, milliyetçilerden farklı olarak Ukrayna halkına yemin ettiğini ve emirlere uyduğunu dikkate alarak, onlara saygılı davranın. Silah bırakan Ukraynalı askerlerin güvenli çıkışı için güvenli koridorların oluşturulması üzerinde çalışın" dedi.

Bakanlık: 4 Bayraktar ve bir askeri helikopter düşürüldü

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’ta Ukrayna ordusuna ait bir askeri helikopter ve 4 Bayraktar TB-2 tipi insansız hava aracı düşürdüğünü duyurdu.

Bakanlık, Donbass'ta Su-25 savaş uçaklarının da teknik arıza nedeniyle düştüğünü, pilotun kurtulduğunu belirtti.