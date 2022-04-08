Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya Kramatorsk'ta saldırı düzenlemedi

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rusya'nın Kramatorsk saldırısına karıştığı" yönündeki iddiaları yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kiev milliyetçi rejiminin temsilcilerinin, Rusya tarafından 8 Nisan'da Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna gerçekleştirdiği iddia edilen 'roket saldırısı' ile ilgili tüm açıklamaları provokasyon ve kesinlikle doğru değil" denildi.

Açıklamada "8 Nisan'da Rus silahlı kuvvetlerinin Kramatorsk şehrinde herhangi bir operasyon düzenlemedi ve böyle bir operasyon ve planlanmamıştı" ifadesine yer verildi.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı "Parçaları Kramatorsk tren istasyonunun yakınında bulunan ve görüntüleri görgü tanıkları tarafından yayınlanan Toçka-U taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığını özellikle vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Kramatorsk'taki saldırıda yaklaşık 30 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Basurin, Ukrayna hükümetinin önce Kramatorsk ve Slavyansk'tan tahliye yapılacağını duyurduğunu, daha sonra ise Toçka-U füzesiyle provokasyon gerçekleştirdiğini belirtti.