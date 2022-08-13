Rusya Savunma Bakanlığı: Peski kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Peski yerleşim biriminin kontrol altına alındığını bildirdi.

"Müttefik güçlerinin saldırıları sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Peski yerleşim birimi kurtarıldı" denilen açıklamada, Ukrayna ordusunun savaşın başından bu yana kayıpları hakkında bilgi paylaşıldı:

"Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1736 insansız hava aracı, 365 hava savunma füze sistemi, 4 bin 297 tank ve zırhlı araç, 798 çok namlulu roketatar, 3 bin 295 obüs ve havan topu ve 4 bin 858 özel askeri araç yok edildi."

Peski, Donetsk kentinin batısında bulunuyor. Söz konusu kasaba, 2014'ten beri tahkim edilmiş siperleri ve kent merkezine olan yakınlığı sebebiyle oldukça stratejik bir öneme sahip.