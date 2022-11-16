Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e tek bir füze atışı yapılmadı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Polonya'nın Przewodow köyündeki bir çiftliğe füzelerin isabet ettiği vaka hakkında Moskova'ya yöneltilen suçlamaları reddetti.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, köye Rus füzelerinin isabet ettiğine dair açıklamalarını "durumu tırmandırma amacı taşıyan kasıtlı provokasyon"' olarak niteleyen Konaşenkov, "Yüksek hassasiyetli atışlar, sadece Ukrayna topraklarında bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına en az 35 km mesafede mesafede olan hedeflere gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

'Kiev kentindeki tesislere tek bir füze atışı yapılmadı'

Konaşenkov füze enkazlarına ait dün akşam yayınlanan fotoğrafların Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait S-300 hava savunma sisteminin güdümlü füzesinin parçaları olduğunu kesin olarak tespit ettiğini söyledi.

Dün Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli, hava ve deniz bazlı silahlarla Ukrayna'nın askeri idare sistemine ve onunla bağlantılı enerji tesislerine yoğun bombardıman düzenlediğini kaydeden Konaşenkov, "bombardımanın amacına ulaştığını" belirtti.

Kiev kentindeki tesislere tek bir füze atışı yapılmadığını söyleyen Konaşenkov, "Kiev rejiminin gösterdiği başkentin meskun mahallerindeki tüm yıkımlar, kent sınırları içinde konuşlu bulunan Ukraynalı ve yabancı hava savunma sistemlerinden fırlatılan füzelerin düşmesinin ve kendini imha etmesinin bir sonucudur" ifadesini kullandı.