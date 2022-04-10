Rusya Savunma Bakanlığı imha edilen askeri teçhizat sayısını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarının başladığı günden bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait imha edilen askeri teçhizat sayısını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, konuya dair açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov'un açıklaması şöyle:

“Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 127 uçak, 98 helikopter, S-300, BuM1, Osa AKM olmak üzere 234 uçaksavar füze sistemi, 436 insansız hava aracı (İHA), 2 bin 52 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 232 çok namlulu roketatar sistemi, 894 sahra ve havan topu ile bin 975 adet özel askeri araç imha edildi”