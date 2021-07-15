Rusya Savunma Bakanı: Suriye'de 320 çeşit silah denedik

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'deki operasyonlar sırasında Rus ordusunun 320'den fazla silah çeşidini denediğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre Rus helikopter üreticisi Rostvertol şirketinin yönetimiyle görüşen Şoygu, Suriye'deki operasyonlar sırasında Rus askerlerin Rostvertol'ün ürettiği helikopterler de dahil 320'den fazla silah çeşidini denediğini ifade etti.

Şoygu, operasyonların sonuçlarına göre Rostvertol'ün helikopterlerinde ciddi değişiklikler yapıldığına ve Rus şirketin helikopterlerinden birinin operasyonların bir sonucu olduğuna dikkat çekti.

Hava silahlarının geliştirilmesinden bahseden Şoygu, özellikle teçhizatı ve helikopterleri güvence altına almak için hava savunma sistemlerinden veya MANPAD'lardan daha uzun menzile sahip silahlara ihtiyaç olduğunu kaydetti. Şoygu,"Bugün biz bu silahlara sahibiz. Bu, Suriye operasyonu sayesinde, bu işi yapanlar sayesinde oldu" dedi.