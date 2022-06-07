Rusya Savunma Bakanı: Severodonetsk'in yerleşim alanlarında kontrol sağlandı

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Severodonetsk'te çatışmalar sürüyor.

Euronews'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Severodonetsk'teki yerleşim alanlarını tamamen kontrol altına aldıklarını açıkladı. Ukrayna tarafından Rusya'nın iddiasına henüz bir doğrulama ya da yalanlama gelmezken, İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Hafta sonu boyunca Ukrayna kuvvetleri Severodonetsk'in bazı kısımlarını geri aldı, ancak Rus kuvvetleri muhtemelen işgal etmeye devam ediyor" denildi.

Günlük basın brifinginde konuşan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov ise ABD ve Norveç'in Ukrayna'ya gönderdiği obüslerin Rus birlikleri tarafından imha edildiğini kaydetti.

Belarus'ta hazırlık

Öte yandan Belarus Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerinin 'savaşa hazırlık' eğitimlerine başladığını söyledi ancak söz konusu eğitimlerin niteliğine ilişkin detaylı bir bilgi verilmedi.