Rusya Savunma Bakanı: Nükleer Güç Santrali'ne ağır silah yerleştirmedik

Rus Savunma Bakanı Şoygu, “(Zaporojye) Nükleer Güç Santrali'nde ve çevresindeki bölgelerde ağır silahlarımızın bulunmadığını belirtmek isterim. Umuyorum ki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) komisyonu da kendileri gördükten sonra buna ikna olur” dedi.

Şoygu’nun söz konusu açıklamayı yapması, IAEA müfettişlerinin Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni denetlemek için burada bulundukları bir döneme denk geliyor.

Bunun yanında Şoygu, Rus ordusunun önemli enerji tesislerini siper olarak kullanıp buralardan Ukrayna güçlerine ağır silahlar ile saldırı gerçekleştirdiği yönündeki suçlamaları reddetti.

“Ukrayna güçleri temmuz ortasından beri Batı’nın tedarik ettiği silahları kullanarak Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne sürekli saldırılar gerçekleştiriyor” ifadelerini kullanan Rusya Savunma Bakanı, Kiev’in, bu eylemleriyle Avrupa’da nükleer bir felaket yaşanması sebep olabilecek gerçek bir tehdit yarattığını öne sürdü.

Şoygu, “Rusya, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin güvenli bir biçimde çalışması için kendi adına her şeyi yapıyor” diye ekledi.