Rusya savaşın başından bu yana vurduğu uçak, helikopter ve İHA sayısını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna savaşındaki son duruma dair açıklamada bulundu.

Gün içerisinde Rus kuvvetlerinin, Chernihiv bölgesinde 2 Ukrayna Su-25 ve Novaya Bykovka bölgesinde 1 MiG-29'u, ayrıca 4 İHA'yı düşürdüğü açıklandı.

Buk-M1 hava savunma sistemi de dahil olmak üzere 128 Ukrayna askeri tesisinin vurulduğunun duyurulduğu açıklamada, ayrıca Osa hava savunma sistemi, 4 radar istasyonu, 4 komuta noktası, 7 silah deposu ve 68 askeri teçhizat toplama alanının vurulduğu ifade edildi.



"Harekatın başlangıcından bu yana toplam 111 Ukrayna uçağı, 68 helikopter, 160 drone, 159 uçaksavar füze sistemi, 1.353 tank ve diğer zırhlı araç, 129 çok namlulu roket sistemi, 493 sahra top ve havan imha edildi" denildi.