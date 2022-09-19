Rusya Ordusu: İdlib'de iki El-Nusra komutanı öldürüldü

Rusya Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib vilayetinde düzenlenen hava saldırısında 45 El-Nusra militanının öldürüldüğü söylendi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi başkan yardımcısı Tümgeneral Oleg Yegorov yaptığı açıklamada "17 Eylül'de Rus Havacılık Kuvvetleri, İdlib ilinin Şeyh Yusuf bölgesinde Nusra Cephesi terör örgütünün üssüne grup hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir silah deposu, iki malzeme deposu imha edildi ve Saha komutanları Bilal Seyyid ve Ebu Ducana el-Diri de dahil, 45'ten fazla militan hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Yegorov, saldırıda öldürülen militanların Suriye askerlerine ve sivillere yönelik saldırıların yanı sıra İdlib'de sabotaj ve terör eylemleri hazırlığında doğrudan yer aldığını söylerken, ayrıca militanların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne bir günde beş topçu saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Yegorov, Halep vilayetinde kaydedilen üç topçu ateşi olduğunu, Lazkiye vilayetinde ise iki top atışının belgelendiğini de sözlerine ekledi.