Rusya: 'Neo-Nazi'ler amonyum nitrat yüklü bir depoyu havaya uçurdu

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev Ukraynalı 'neo-Nazi'lerin Rusya ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlamak için Çarşamba günü Harkov'da amonyum nitrat yüklü bir depoyu havaya uçurduğunu öne sürdü. Patlamanın ardından turuncu bir duman bulutunun ortaya çıktığını belirten Mizintsev, Rusya ordusunun veya yerel halkın bu olay sonucunda herhangi bir zarar görmediğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa yüksek hassasiyetli seyir füzeleriyle Ukrayna ordusuna ait 34 askeri noktanın imha edildiği ve 13 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.

Öte yandan tahliye çabalarının sürdüğü Mariupol'den 370 sivilin daha kentten çıkarıldığı bildirildi.