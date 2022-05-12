Rusya: NATO ile doğrudan bir çatışma, nükleer savaşa tırmanma riski taşır

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya ile NATO arasındaki olası bir çatışmada nükleer savaş riski konusunda uyardı.

Medvedev, Ukrayna'ya silah gönderilmesinin Rusya ile NATO arasında tam teşekküllü bir nükleer savaşa tırmanma riski taşıyan doğrudan bir çatışmaya yol açabileceğini söyledi.

Medvedev, Batılı yazarların komplolar ürettiğini belirterek, "Yabancı analistlerin Rusya ile NATO savaşı hakkında bitmek bilmeyen konuşmaları dinmiyor. Dahası, Batılı "konuşan kafaların" sinizmi giderek daha açık sözlü hale geliyor. Rusya'nın dünyayı bir tehditle korkuttuğu tezini ortaya koymaya çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.

'Batı, vekalet savaşı yürütüyor'

Dmitri Medvedev, Batılı ülkelerin bir “vekaleten savaş” yürüttüğünü ifade ederek, "Ukrayna'ya silah pompalıyorlar, paralı askerler gönderiyorlar ve Rusya sınırları yakınında özel NATO tatbikatları yürütüyorlar" dedi.

Medvedev, Rusya ile NATO arasında çıkabilecek bir çatışmaya ilişkin, "Böyle bir çatışmanın her zaman tam teşekküllü bir nükleer savaşa dönüşme riski vardır. Bu herkes için bir felaket senaryosu olur. Bu nedenle kendinize ve başkalarına yalan söylememelisiniz. Sadece bunun olası sonuçlarını düşünmeniz gerekiyor" diye konuştu.